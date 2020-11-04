«ВКонтакте» запустила бесплатный конструктор сайтов на основе сообществ

Конструктор сайтов для бизнеса появился в сети «ВКонтакте». С его помощью можно создать лендинг на базе сообществ. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

Пользователи «ВКонтакте» смогут запустить простой одностраничный сайт за несколько минут, обещают представители соцсети. Необходимо зайти в настройки сообщества, выбрать «Сайт из сообщества» и нажать «Создать». Ссылка на сайт в итоге будет выглядеть так: vk.link/название_сообщества.

Сведения для страницы конструктор подтянет из сообщества. Нужно будет ввести заголовок, описание лендинга и продумать способ связи для клиентов: отправить заявку, позвонить по телефону или написать на почту. При желании можно загрузить свой фон для сайта.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Также можно рассказать о преимуществах своего бизнеса. Для этого в конструкторе есть отдельный блок. Предусмотрена загрузка дополнительной информации: подборки товаров, отзывов клиентов, фотографий продукции или услуг.

«ВКонтакте» заверили, что по созданной веб-странице будет доступна статистика уникальных посетителей, просмотров и действий. Наполнение сайта можно изменить, причем с любого устройства.