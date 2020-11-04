«ВКонтакте» запустила бесплатный конструктор сайтов на основе сообществ

Конструктор сайтов для бизнеса появился в сети «ВКонтакте». С его помощью можно создать лендинг на базе сообществ. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.
Пользователи «ВКонтакте» смогут запустить простой одностраничный сайт за несколько минут, обещают представители соцсети. Необходимо зайти в настройки сообщества, выбрать «Сайт из сообщества» и нажать «Создать». Ссылка на сайт в итоге будет выглядеть так: vk.link/название_сообщества.
Сведения для страницы конструктор подтянет из сообщества. Нужно будет ввести заголовок, описание лендинга и продумать способ связи для клиентов: отправить заявку, позвонить по телефону или написать на почту. При желании можно загрузить свой фон для сайта.
Фото: пресс-служба «ВКонтакте»
Также можно рассказать о преимуществах своего бизнеса. Для этого в конструкторе есть отдельный блок. Предусмотрена загрузка дополнительной информации: подборки товаров, отзывов клиентов, фотографий продукции или услуг.
«ВКонтакте» заверили, что по созданной веб-странице будет доступна статистика уникальных посетителей, просмотров и действий. Наполнение сайта можно изменить, причем с любого устройства.
«Более 2 млн человек развивают свой бизнес в “ВКонтакте“. Мы продолжаем облегчать и удешевлять этот процесс для тех, кто ведёт дела онлайн», — пояснила запуск бесплатного конструктора руководитель отдела SMB соцсети Дарья Костюк.
Для продвижения предлагается новый функционал «Реклама сайтов». В будущем соцсеть обещает добавить возможность размещения на лендинге контента из сообщества, а также предложит варианты дизайна и интеграцию с рекламными инструментами.
Фото на обложке: Unsplash
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