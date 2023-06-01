К VK подали иск о выплате около 1 млрд рублей долгов по евробондам

От VK через суд потребовали выплатить 953,3 млн рублей задолженности по евробондам, пишет РБК. В компании при этом утверждают, что не являются исполнителем по этим выплатам.

Иск подала УК «Первая» (бывшая «Сбер управление активами»), материалы поступили в суд еще в марте. Тогда суть претензий не раскрывалась. Первое заседание, на котором присутствовал корреспондент РБК, прошло накануне, 31 мая.

Представитель истца указал, что VK не выполнила требования указа президента России № 430 от 5 июля 2022 года. Согласно этим требованиям, все эмитенты российских евробондов обязаны выплатить инвесторам из РФ задолженность в рублях. Также можно было перевыпустить облигации в РФ для замещения.

Речь идет о конвертируемых еврооблигациях на $400 млн под 1,625% с погашением в 2025 году, которые VK Company Limited разместила в 2020 году.

Представитель истца заявил, что VK в срок не исполнила указ президента и не считает себя обязанным лицом. Он подчеркнул, что другие участники рынка ценных бумаг добросовестно исполнили обязательства в течение полугода.

В VK, в свою очередь, заявили, что организация не получала средств от выпустившего евробонды эмитента, не является в этом случае поручителем и не может выступать надлежащим ответчиком. Представитель компании добавил, что компания провела купонные выплаты в октябре прошлого года, а также 1 апреля текущего года.

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