Артемий Лебедев стал новым директором по дизайну «ВКонтакте»

Российский дизайнер, бизнесмен и блогер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как рассказали в компании, в новой должности Лебедев займется управлением дизайном продуктов «ВКонтакте», оформлением принципов работы над пользовательскими интерфейсами.
Артемий Лебедев — основатель и гендиректор российской дизайнерской стадии «Студия Артемия Лебедева», которая работает с 1995 года. Компания одна из первых в РФ начала использовать нейросети для создания логотипов и айдентики.
В 2020 году студия объявила, что более 20 работ для заказчиков сгенерировала нейросеть «Николай Иронов». Заказчики, по утверждению студии, не знали о причастности искусственного интеллекта, поскольку «Николая Иронова» презентовали как работника на удаленке.
Среди проектов «Студии Артемии Лебедева» — схема московского метрополитена и навигация для всего столичного транспорта. В 2023 году к тридцатилетию «Газпрома» студия обновила логотип и сайт госкорпорации.
Также в портфолио компании — работы для «Яндекса», компании «Евросеть», сайты изданий «Лента.ру», «Московский комсомолец», «Газета.ру».
В начале года YouTube заблокировал каналы Артемия Лебедева, где блогер публиковал выпуски «Самых честных новостей» с собственными комментариями к актуальным событиям.
После начала российско-украинского конфликта Артемий Лебедев посещал зону боевых действий.
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