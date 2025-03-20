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Убыток VK в 2024 году увеличился почти в три раза

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Чистый годовой убыток VK вырос в 2,8 раза и достиг 94,95 млрд рублей, по сравнению с 34 млрд рублей в 2023 году, следует из финансового отчета компании за 2024 год. Операционные расходы также увеличились, составив 152,6 млрд рублей, что на 25,8 млрд больше, чем в предыдущем году.

Убыток VK в 2024 году увеличился почти в три раза
  1. Новости

Согласно отчету, выручка составила 147,6 млрд рублей, увеличившись на 23% по сравнению с 2023 годом. Результат оказался ниже консенсус-прогноза «Интерфакса», согласно которому ожидалась выручка в 157,7 млрд рублей.

Больше всего доходов VK принес сегмент «Социальные платформы и медиаконтент», на котором компания заработала 104,3 млрд рублей. Операционные расходы сегмента составили 105,7 млрд рублей. Доходы от онлайн-рекламы увеличились на 20% по сравнению с 2023 годом, до 96,1 млрд рублей. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса поднялись на 27%, от видеорекламы на платформах VK — в 2 раза и составили 3,9 млрд рублей.

После публикации отчета акции VK упали, следует из данных Мосбиржи. По состоянию на 17:43 мкс акции снижались на 6,46% к закрытию прошлого торгового дня, до 306,9 рубля за штуку.

  • В середине января РБК со ссылкой на данные Mediascope сообщил, что «ВКонтакте» впервые обошла YouTube по месячному охвату пользователей. В декабре российскую площадку посетили 92 млн человек, а YouTube — 89,6 млн.
  • 19 марта «Известия» со ссылкой на данные Mediascope сообщили, что среднемесячная аудитория «ВКонтакте» в феврале составила 93 млн человек.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock / FOTODOM

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