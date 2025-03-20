Чистый годовой убыток VK вырос в 2,8 раза и достиг 94,95 млрд рублей, по сравнению с 34 млрд рублей в 2023 году, следует из финансового отчета компании за 2024 год. Операционные расходы также увеличились, составив 152,6 млрд рублей, что на 25,8 млрд больше, чем в предыдущем году.

Убыток VK в 2024 году увеличился почти в три раза

https://rb.ru/news/vk-loss-2024/

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