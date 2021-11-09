Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VK разработала технологическую платформу для работы с данными и автоматизации маркетинга

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

VK запустила технологическую платформу для улучшения клиентского опыта на всех этапах воронки продаж, сообщила пресс-служба компании. Благодаря платформе бизнес может на основе данных создавать и автоматизировать стратегии персонализированной коммуникации. Это позволяет показывать своим клиентам сообщения в релевантных каналах в актуальный момент времени.

VK разработала технологическую платформу для работы с данными и автоматизации маркетинга

«Используя решение, можно учитывать опыт взаимодействия пользователей с бизнесом или продуктом и оптимизировать сценарии коммуникации в разных каналах в зависимости от поведения аудитории. Такой подход дает возможность повышать лояльность и вовлеченность потребителей, сокращать их отток и затраты на привлечение, а также увеличивать продажи», — сообщили в компании.

Платформа VK Customer Experience Hub разработана на базе развиваемых компанией алгоритмов и технологий PREDICT, Tarantool и VK Cloud Solutions и интегрирована с решениями экосистемы VK.

«Из-за фрагментарности каналов коммуникации и роста потребности в работе с данными компаниям становится сложнее персонализировать общение со своими клиентами. Чтобы помочь партнерам решать важные для их бизнеса задачи, мы разработали платформу, используя технологии и решения, уже зарекомендовавшие себя в работе с высоконагруженными системами», – пояснил заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям VK Максим Зенин.

Платформа состоит из двух модулей: Customer Experience Platform (CXP) и Customer Data Platform (CDP):

  • СXP – модуль аналитики и формирования стратегий персонализированных коммуникаций с клиентами бизнеса.
  • CDP – модуль хранения и обработки данных компании из разных источников и управления ими, включая сегментацию и профилирование аудиторий на базе стабильных ID (Universal ID).

С помощью платформы можно автоматизировать каскадные персонализированные коммуникации в разных каналах: через СМС, email-рассылки, сообщения в соцсети «ВКонтакте», мессенджеры, мини-приложения на платформе VK Mini Apps, push-уведомления в мобильных приложениях.

VK Customer Experience Hub бесшовно интегрирована с рекламными платформами myTarget и «ВКонтакте». Это позволяет запускать маркетинговые кампании на ресурсах экосистемы VK и в рекламной сети и точно охватывать целевую аудиторию.

Расскажи, как цифровая трансформация изменила твой бизнес

Стань лауреатом RB Digital Awards 2022

Предполагается, что рекламные возможности и инструменты в дополнение к каналам директ-коммуникации позволят быстро запускать кампании для привлечения новой аудитории и работы с текущими клиентами. Благодаря этому бизнес может общаться с пользователями в приоритетных для них каналах и предлагать актуальные товары или услуги, чтобы повышать показатели конверсии.

Интеграция платформы с сервисом VK Чекбэк дает возможность использовать дополнительные механики валидации покупок в онлайне и офлайне, вовлекать пользователей в промоакции и увеличивать собственную CRM-базу клиентов бизнеса.

Благодаря VK Customer Experience Hub можно агрегировать и хранить данные компании из разных источников, а также управлять ими. 

Кроме того, VK Customer Experience Hub позволяет дедуплицировать данные из разных источников для продвижения на рекламных платформах myTarget и «ВКонтакте», используя стабильные ID. Такой подход помогает выделять уникальных пользователей, повышать эффективность рекламных кампаний за счет более глубокой аналитики и качественной сегментации.

Платформа также дает возможность проверять гипотезы, запуская A/B-тесты, и получать инсайты о потребительском поведении. 

В дальнейшем функционал VK Customer Experience Hub планируется расширить конструктором сценариев чат-ботов в мессенджерах, инструментами визуализации данных и расширением возможностей программ лояльности и лендингов. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото на обложке: bluedog studio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Эффект доктора Хауса: как говорить о здоровье интересно с помощью блога
  2. 2 Найти общий язык и присыпать интерактивом: как продвигать детские товары в соцсетях
  3. 3 Эффекты и маски в TikTok и «ВКонтакте». Как включиться в тренд
  4. 4 Как я в 18 лет ушел из VK и начал делать стартап в Лос-Анджелесе
  5. 5 «Инвестор хотел нас закрыть, но за 10 дней новый проект вырос на 7000%»
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

09 ноября 2021

ArchTech Московский акселератор

09 ноября 2021

FIT-M 2021

09 ноября 2021

Хакатон #SPBTRAVELINDUSTRYHACK

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма