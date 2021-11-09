VK разработала технологическую платформу для работы с данными и автоматизации маркетинга

VK запустила технологическую платформу для улучшения клиентского опыта на всех этапах воронки продаж, сообщила пресс-служба компании. Благодаря платформе бизнес может на основе данных создавать и автоматизировать стратегии персонализированной коммуникации. Это позволяет показывать своим клиентам сообщения в релевантных каналах в актуальный момент времени.

«Используя решение, можно учитывать опыт взаимодействия пользователей с бизнесом или продуктом и оптимизировать сценарии коммуникации в разных каналах в зависимости от поведения аудитории. Такой подход дает возможность повышать лояльность и вовлеченность потребителей, сокращать их отток и затраты на привлечение, а также увеличивать продажи», — сообщили в компании.

Платформа VK Customer Experience Hub разработана на базе развиваемых компанией алгоритмов и технологий PREDICT, Tarantool и VK Cloud Solutions и интегрирована с решениями экосистемы VK.

«Из-за фрагментарности каналов коммуникации и роста потребности в работе с данными компаниям становится сложнее персонализировать общение со своими клиентами. Чтобы помочь партнерам решать важные для их бизнеса задачи, мы разработали платформу, используя технологии и решения, уже зарекомендовавшие себя в работе с высоконагруженными системами», – пояснил заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям VK Максим Зенин.

Платформа состоит из двух модулей: Customer Experience Platform (CXP) и Customer Data Platform (CDP):

СXP – модуль аналитики и формирования стратегий персонализированных коммуникаций с клиентами бизнеса.

CDP – модуль хранения и обработки данных компании из разных источников и управления ими, включая сегментацию и профилирование аудиторий на базе стабильных ID (Universal ID).

С помощью платформы можно автоматизировать каскадные персонализированные коммуникации в разных каналах: через СМС, email-рассылки, сообщения в соцсети «ВКонтакте», мессенджеры, мини-приложения на платформе VK Mini Apps, push-уведомления в мобильных приложениях.

VK Customer Experience Hub бесшовно интегрирована с рекламными платформами myTarget и «ВКонтакте». Это позволяет запускать маркетинговые кампании на ресурсах экосистемы VK и в рекламной сети и точно охватывать целевую аудиторию.

Предполагается, что рекламные возможности и инструменты в дополнение к каналам директ-коммуникации позволят быстро запускать кампании для привлечения новой аудитории и работы с текущими клиентами. Благодаря этому бизнес может общаться с пользователями в приоритетных для них каналах и предлагать актуальные товары или услуги, чтобы повышать показатели конверсии.

Интеграция платформы с сервисом VK Чекбэк дает возможность использовать дополнительные механики валидации покупок в онлайне и офлайне, вовлекать пользователей в промоакции и увеличивать собственную CRM-базу клиентов бизнеса.

Благодаря VK Customer Experience Hub можно агрегировать и хранить данные компании из разных источников, а также управлять ими.

Кроме того, VK Customer Experience Hub позволяет дедуплицировать данные из разных источников для продвижения на рекламных платформах myTarget и «ВКонтакте», используя стабильные ID. Такой подход помогает выделять уникальных пользователей, повышать эффективность рекламных кампаний за счет более глубокой аналитики и качественной сегментации.

Платформа также дает возможность проверять гипотезы, запуская A/B-тесты, и получать инсайты о потребительском поведении.

В дальнейшем функционал VK Customer Experience Hub планируется расширить конструктором сценариев чат-ботов в мессенджерах, инструментами визуализации данных и расширением возможностей программ лояльности и лендингов.

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