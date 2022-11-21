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Соцсеть «ВКонтакте» стала самым популярным сервисом для общения у школьников

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мессенджер социальной сети «ВКонтакте» стал самым популярным сервисом для общения среди школьников, показал опрос. При этом учителя и родители учеников больше предпочитают WhatsApp. В целом мессенджерами для обсуждения школьных вопросов пользуются практически все.

Соцсеть «ВКонтакте» стала самым популярным сервисом для общения у школьников

Опрос учителей, школьников и их родителей провел ВЦИОМ. В нем приняли участие 852 школьника, 855 родителей и 747 учителей.

Мессенджер «ВКонтакте» оказался самым популярным сервисом для общения среди учащихся 1-11 классов, следует из результатов опроса. «ВКонтакте» используют 62% респондентов, Telegram – 58%, WhatsApp – 55%.

У родителей школьников и преподавателей наибольшей популярностью пользуется WhatsApp, на втором месте – Telegram, мессенджер «ВКонтакте» расположился на третьем месте.

Все участники опроса – школьники, их родители и преподаватели – считают мессенджеры самым удобным каналом коммуникации при обсуждении вопросов, касающихся образовательного процесса. В мессенджерах они ценят безопасность и отсутствие спама, о чем заявили около половины респондентов.

Фото на обложке: LStockStudio / Shutterstock

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