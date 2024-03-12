VK запустит модель ИИ для обучения на независимых дата-сетях

VK тестирует собственное решение для обучения искусственного интеллекта. Оно может одновременно тренироваться на данных из разных баз без фактического обмена и риска утечки персональных данных. Принцип называется вертикальным федеративным обучением (VML), пишут «Ведомости».
Первым такую технологию стал использовать Google, ее также развивают Amazon, IBM и Nvidia. По данным Market.us, мировой рынок федеративного обучения в прошлом году составил $133,1 млн, а к 2032 году он вырастет до $311 млн.
Предиктивные модели помогают прогнозировать спрос или предложение. Например, модель может сразу анализировать данные ритейлера о продажах и о трафике торгового центра. Благодаря полученным данным ритейлер сможет спрогнозировать спрос на вои товары в том или ином торговом центра, а ТЦ — выбрать подходящих арендаторов.
Решение может быть востребовано в разных отраслях, например финтехе и промышленности. Сейчас VK уже тестирует сервис с несколькими партнерами из ритейла и девелопмента, в будущем планируется продавать это решение.
Фото на обложке: rafapress /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Где слушать музыку в России: список музыкальных сервисов
- 2 Плюсы и минусы мультиоблачной инфраструктуры
- 3 Как малому бизнесу находить клиентов во «ВКонтакте»
- 4 Сравнительный анализ площадок для таргетированной рекламы
- 5 Как бренду детской одежды увеличить продажи на Wildberries с помощью «VK Рекламы»
ВОЗМОЖНОСТИ
12 марта 2024
13 марта 2024
13 марта 2024