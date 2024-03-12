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VK запустит модель ИИ для обучения на независимых дата-сетях

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

VK тестирует собственное решение для обучения искусственного интеллекта. Оно может одновременно тренироваться на данных из разных баз без фактического обмена и риска утечки персональных данных. Принцип называется вертикальным федеративным обучением (VML), пишут «Ведомости».

VK запустит модель ИИ для обучения на независимых дата-сетях

Первым такую технологию стал использовать Google, ее также развивают Amazon, IBM и Nvidia. По данным Market.us, мировой рынок федеративного обучения в прошлом году составил $133,1 млн, а к 2032 году он вырастет до $311 млн.

Предиктивные модели помогают прогнозировать спрос или предложение. Например, модель может сразу анализировать данные ритейлера о продажах и о трафике торгового центра. Благодаря полученным данным ритейлер сможет спрогнозировать спрос на вои товары в том или ином торговом центра, а ТЦ — выбрать подходящих арендаторов. 

Решение может быть востребовано в разных отраслях, например финтехе и промышленности. Сейчас VK уже тестирует сервис с несколькими партнерами из ритейла и девелопмента, в будущем планируется продавать это решение.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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