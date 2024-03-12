VK запустит модель ИИ для обучения на независимых дата-сетях

VK тестирует собственное решение для обучения искусственного интеллекта. Оно может одновременно тренироваться на данных из разных баз без фактического обмена и риска утечки персональных данных. Принцип называется вертикальным федеративным обучением (VML), пишут «Ведомости».

Первым такую технологию стал использовать Google, ее также развивают Amazon, IBM и Nvidia. По данным Market.us, мировой рынок федеративного обучения в прошлом году составил $133,1 млн, а к 2032 году он вырастет до $311 млн.

Предиктивные модели помогают прогнозировать спрос или предложение. Например, модель может сразу анализировать данные ритейлера о продажах и о трафике торгового центра. Благодаря полученным данным ритейлер сможет спрогнозировать спрос на вои товары в том или ином торговом центра, а ТЦ — выбрать подходящих арендаторов.

Решение может быть востребовано в разных отраслях, например финтехе и промышленности. Сейчас VK уже тестирует сервис с несколькими партнерами из ритейла и девелопмента, в будущем планируется продавать это решение.

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