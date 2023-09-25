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«VK Музыка» запустила раздел с аудиокнигами

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«VK Музыка» запустила раздел с аудиокнигами. Пользователям доступны мировые бестселлеры, произведения классической и детской литературы, фантастика, современную прозу, аудиокниги жанров нон-фикшн и young adult. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

«VK Музыка» запустила раздел с аудиокнигами

С новым разделом можно ознакомиться в приложении VK Музыка, скоро его добавят в приложении соцсети «ВКонтакте». В каталоге уже есть фэнтези Ребекки Яррос «Четвертое крыло» и полная трилогия Юваля Ноя Харари.

Раздел аудиокниг будет постоянно пополняться новыми произведениями. Основная часть каталога доступна для платных подписчиков сервиса. Также редакция составляет книжную подборку, доступную бесплатно для всех пользователей — она будет обновляться каждые три месяца.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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