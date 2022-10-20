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VK запустила инструмент для продвижения сайтов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK запустила инструмент для продвижения сайтов внутри платформы. Ее алгоритмы платформы покажут объявления потенциально целевой аудитории. По результатам тестов, использование новых инструментов повышают эффективность продвижения на 30%.

VK запустила инструмент для продвижения сайтов

О запуске нового инструмента на платформе «VK Реклама» рассказали в пресс-службе VK. Чтобы включить его, нужно добавить на страницу так называемый пиксель платформы (инструкция, как это сделать). Он оценит аудиторию и позволит алгоритмам показывать объявления потенциально целевой аудитории.

В универсальных объявлениях платформа будет самостоятельно создавать объявления в зависимости от места и площадки, на которой размещается реклама. Рекламодателю нужно только загрузить изображения и описание.

Стоимость рекламы через новый инструмент будет такой же, как для других видов рекламы в VK, уточнили в компании. Есть возможность установить минимальную и максимальную стоимость кампании.

По результатам тестов, использование инструментов «VK Рекламы» повышают эффективность кампании по продвижению на 30%, сообщили в VK.

Фото на обложке: litcult


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