VK запустила инструмент для продвижения сайтов внутри платформы. Ее алгоритмы платформы покажут объявления потенциально целевой аудитории. По результатам тестов, использование новых инструментов повышают эффективность продвижения на 30%.

О запуске нового инструмента на платформе «VK Реклама» рассказали в пресс-службе VK. Чтобы включить его, нужно добавить на страницу так называемый пиксель платформы (инструкция, как это сделать). Он оценит аудиторию и позволит алгоритмам показывать объявления потенциально целевой аудитории.

В универсальных объявлениях платформа будет самостоятельно создавать объявления в зависимости от места и площадки, на которой размещается реклама. Рекламодателю нужно только загрузить изображения и описание.

Стоимость рекламы через новый инструмент будет такой же, как для других видов рекламы в VK, уточнили в компании. Есть возможность установить минимальную и максимальную стоимость кампании.

По результатам тестов, использование инструментов «VK Рекламы» повышают эффективность кампании по продвижению на 30%, сообщили в VK.

Фото на обложке: litcult



