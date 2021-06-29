«ВКонтакте» добавила раздел с объявлениями в сообщества по интересам чтобы не допускать «барахолок»

В сообществах по интересам «ВКонтакте» появился новый раздел с объявлениями. Его сделали для того, чтобы не допускать стихийных «барахолок», когда лента заспамлена объявлениями «куплю, продам» и облегчить работу администраторам.

Нововведение особенно актуально для сообществ, например, о животных или автотоварах. Администраторам теперь не нужно создавать фотоальбомы с предложениями о продаже или покупке чего-либо и избавлять ленту от спама.

Фото: пресс-служба ВКонтакте

Новый раздел поможет администраторам получить дополнительный охват, сообщили в пресс-службе соцсети, потому что подписчики сообщества увидят его в своей новостной ленте.

«Раньше продавец мог разместить своё объявление только в сообществах, связанных с покупками, – если они включили опцию в настройках. Но пользователи публикуют свои предложения практически на любых страницах – неважно, посвящены они жизни в одном районе или вязанию крючком. Поэтому мы сделали сервис доступным и для сообществ, которые объединяют людей по местам и интересам, а это более сотни тысяч потенциальных групп и пабликов для нашего контента», – отметил директор по продукту «Объявлений ВКонтакте» Егор Данилов.

Сервис «Объявления» запустили в декабре 2020 года. За время работы его настроили 50 тысяч сообществ, а аудитория сервиса превысила 10 млн активных пользователей.

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