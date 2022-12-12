VK представила NFT-аватары и анонсировала запуск маркетплейса токенов

VK добавила NFT-аватары, представила витрину токенов и анонсировала запуск NFT-маркетплейса. В профиле пользователей появится раздел NFT, в котором можно разместить токены из своей коллекции, а перенести уже имеющиеся цифровые активы можно через специальный сервис.

«ВКонтакте» представила обновление на презентации VK NFT Launch.

Соцсеть запустила сервис VK NFT, с помощью которого можно перенести имеющиеся у пользователя цифровые активы в аккаунты. В профиле пользователя появится специальный раздел, где можно разместить работы из своей коллекции.

По каждому представленному на витрине токену будет представлена информация о владельце, ценности, названию. NFT можно установить на аватар – он будет выделен специальной шестиугольной рамкой. Новые возможности станут доступны для всех пользователей «ВКонтакте» в течение нескольких дней.

«NFT откроет пользователям новые возможности для самовыражения и персонализации виртуального профиля, а креаторам – новые инструменты для монетизации своего творчества», – отметила СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Также «ВКонтакте» представила собственную NFT-коллекцию. Она представляет собой генеративные картинки из различных элементов, совокупность которых определяет редкость токена. Релиз коллекции запланирован на январь 2023 года.

В планах «ВКонтакте» запустить NFT-маркетплейс, где можно будет покупать и перепродавать токены. Благодаря NFT-витрине пользователи смогут подтверждать владение токенами и видеть, чем владеют другие, отметили в VK.

Фото на обложке: VK