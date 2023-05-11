«ВКонтакте» собрала более 2,7 млн рублей на благотворительность при помощи NFT

Сервис VK NFT провел последний этап продажи коллекции CryptoSpotty. В рамках мероприятия покупателям были доступны три наиболее редких токена от известных художников.

«ВКонтакте» подвела итоги продажи NFT-коллекции CryptoSpotty. В сумме компании удалось собрать 2 775 353 рублей, которые были отправлены фонду «Внимание» на восстановление памятника архитектуры — дома Бака в Санкт-Петербурге.

Первым этапом продажи коллекции стал минт 8000 CryptoSpotty, который прошел в апреле. Тогда NFT CryptoSpotty раскупили всего за полчаса. Вторым шагом стал аукцион с тремя уникальными токенами, за дизайн которых отвечали художники Руслан Вяльцев, Миша Либерти и Женя Зубков. NFT последнего купили за 201 тысячу рублей после 32-часовой борьбы ставок.

Те, кто не успел приобрести CryptoSpotty, могут попытать удачу на вторичном рынке — на данный момент цены на NFT из коллекции колеблются в районе $13 за штуку. Общий объем торговли токенами перевалил за отметку в 52 тыс. MATIC или $44 тыс.

Фото на обложке: VK