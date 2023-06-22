VK NFT получил крупное обновление

«ВКонтакте» обновила сервис VK NFT. Теперь платформа позволяет создавать закрытые чаты для держателей токенов и делиться свежими покупками в постах и историях.

Сервис VK NFT социальной сети «ВКонтакте» получил крупное обновление. В новой версии платформы пользователям дали возможность создавать закрытые чаты для владельцев определенных NFT.

Сообщается, что первыми функцию опробуют держатели токенов из коллекции CryptoSpotty. В закрытом сообществе будут публиковаться анонсы новых коллекций и другой эксклюзивный контент, связанный с NFT.

Помимо этого, пользователи социальной сети теперь могут прикреплять NFT к постам и делиться ими в постах, сообщениях и историях. Ранее NFT-функционал «ВКонтакте» ограничивался возможностью использовать токены в качестве аватаров.

Фото на обложке: «ВКонтакте»