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VK NFT получил крупное обновление

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

«ВКонтакте» обновила сервис VK NFT. Теперь платформа позволяет создавать закрытые чаты для держателей токенов и делиться свежими покупками в постах и историях.

VK NFT получил крупное обновление

Сервис VK NFT социальной сети «ВКонтакте» получил крупное обновление. В новой версии платформы пользователям дали возможность создавать закрытые чаты для владельцев определенных NFT.

Сообщается, что первыми функцию опробуют держатели токенов из коллекции CryptoSpotty. В закрытом сообществе будут публиковаться анонсы новых коллекций и другой эксклюзивный контент, связанный с NFT. 

Помимо этого, пользователи социальной сети теперь могут прикреплять NFT к постам и делиться ими в постах, сообщениях и историях. Ранее NFT-функционал «ВКонтакте» ограничивался возможностью использовать токены в качестве аватаров.

Фото на обложке: «ВКонтакте»

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