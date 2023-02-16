«ВКонтакте» запустила бесконечную рекомендательную ленту с фокусом на визуальный контент

«ВКонтакте» запустила новую ленту рекомендаций. Над ее разработкой трудились алгоритмы машинного обучения – лента бесконечная и включает в себя фото, видео, клипы, публикации. Точность рекомендаций для каждого пользователя будет повышаться после лайков, репостов и подписчиков.
О запуске новой ленты рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».
Рекомендательный сервис разработан алгоритмами машинного обучения и делают упор на контент с визуальной составляющей. Лента бесконечная и включает в себя фото, видео, клипы и публикации.
За счет отметок «нравится», репостов и подписок индивидуальные рекомендации для пользователей будут улучшаться. Если пользователь откроет какую-нибудь публикацию, то алгоритмы предложат ему похожий контент.
«Одна из главных задач продукта – познакомить аудиторию с новыми интересными авторами, тематиками и форматами, поэтому лента формируется уникальной для каждого пользователя и регулярно обновляется», – отметили в пресс-службе соцсети.
По собственным данным VK, за 2022 год в «ВКонтакте» было опубликовано 6,3 млрд единиц контента, количество просмотров ленты увеличилось на 30%.
Фото на обложке: iama_sing /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента
- 2 PXM — подход, чтобы побороть хрупкость пользовательского опыта и оптимизировать его
- 3 Вирусный контент в посевных технологиях: стоит ли делать на него ставку?
- 4 Классический SMM vs сезонный контент: как работают спецпроекты
- 5 Видео для продвижения на российских площадках: специфика и советы по размещению
ВОЗМОЖНОСТИ
16 февраля 2023
16 февраля 2023
16 февраля 2023
17 февраля 2023