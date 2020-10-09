«ВКонтакте» обновила фирменный стиль: представлен новый логотип и собственный шрифт

Соцсеть «ВКонтакте» накануне своего 14-летия представила новый логотип и собственный шрифт. Они были созданы в рамках обновления фирменного стиля соцсети. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

«На первом этапе изменится дизайн десктопной версии и логотип "ВКонтакте". В нем используется привычная иконка более яркого синего оттенка — насыщенные цвета стали частью бренд-платформы "ВКонтакте". Иконку дополняет название соцсети, написанное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans», — рассказали в компании.

Шрифт был разработан дизайнерами соцсети и студией TypeType. Он будет применяться в интерфейсах продуктов и визуальных материалах компании.

Команда соцсети полагает, что новый шрифт освежит внешний вид соцсети и свяжет все продукты и направления экосистемы «ВКонтакте». В экосистему входят «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Работа ВКонтакте» и другие сервисы.

На новый визуальный язык уже перешли «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», вскоре к ним присоединятся и другие сервисы.

Пользователи смогут увидеть новый логотип «ВКонтакте» в свежем дизайне vk.com. Как говорят в компании, иконки стали ярче и лаконичнее, а шапка сайта сменила синий цвет на белый.

Ранее соцсеть обновила мобильное приложение. Была упорядочена навигация, облегчен дизайн.

Посмотрите, как менялся логотип соцсети со временем.