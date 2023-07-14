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VK представила обновление «Мессенджера» с расшифровкой видеосообщений

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK представила обновление «Мессенджера» – его главной «фишкой» станет расшифровка видеосообщений. За распознавание слов отвечает собственная разработка «ВКонтакте», в процессе расшифровки участвуют три нейросети.

VK представила обновление «Мессенджера» с расшифровкой видеосообщений

Пользователям мессенджера «ВКонтакте» станет доступна функция расшифровки видеосообщений. Ее добавили в обновление, которое компания представила в пятницу 14 июля.

За распознавание слов отвечает собственная разработка «ВКонтакте» на основе методов машинного обучения. В расшифровке участвуют три нейросети, которые распознают звуки, отделяют их от видеоряда, формируют слова и следят за пунктуацией.

Расшифровывать можно полученные и отправленные сообщения. Поиск расшифрованных сообщений упрощен – их можно найти при помощи поиска по тексту.

Функция расшифровки доступна в веб-версии «VK Мессенджера» и для части пользователей приложения на платформе Android.

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

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