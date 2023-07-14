VK представила обновление «Мессенджера» с расшифровкой видеосообщений

VK представила обновление «Мессенджера» – его главной «фишкой» станет расшифровка видеосообщений. За распознавание слов отвечает собственная разработка «ВКонтакте», в процессе расшифровки участвуют три нейросети.
Пользователям мессенджера «ВКонтакте» станет доступна функция расшифровки видеосообщений. Ее добавили в обновление, которое компания представила в пятницу 14 июля.
За распознавание слов отвечает собственная разработка «ВКонтакте» на основе методов машинного обучения. В расшифровке участвуют три нейросети, которые распознают звуки, отделяют их от видеоряда, формируют слова и следят за пунктуацией.
Расшифровывать можно полученные и отправленные сообщения. Поиск расшифрованных сообщений упрощен – их можно найти при помощи поиска по тексту.
Функция расшифровки доступна в веб-версии «VK Мессенджера» и для части пользователей приложения на платформе Android.
Фото на обложке: Ralf Liebhold /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «VK Клипы» представил новую функцию для мгновенного подбора коротких видео под настроение
- 2 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 3 Открыта регистрация на первый Web3-хакатон от «ВКонтакте»
- 4 Как использовать новые правила рекламы VK и увеличить прибыль бизнеса: инструкция
- 5 VK будет платить студентам технических специальностей ежемесячную стипендию
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июля 2023
18 июля 2023