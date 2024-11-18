VK будет делиться разработками и моделями ИИ в формате open source — Forbes

VK 5 ноября зарегистрировала домены opensourcevk.ru и vkopensource.ru, следует из данных Whois.ru. Это связано с тем, что холдинг намерен активнее разрабатывать программное обеспечение на базе открытого исходного кода, сообщил Forbes источник, близкий к компании. По его словам, официальный анонс будет до конца года.

Ожидается, что VK будет публиковать в формате open source полноценные IT-системы и продукты, инструменты и библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта, пишет издание.

По его информации, компания планирует выкладывать свои разработки на GitHub и, возможно, на российских Git-платформах (децентрализованных сервисах для совместной разработки проектов с открытым исходным кодом), предоставляя подробную документацию. Домены opensourcevk.ru и vkopensource.ru будут использоваться для публикации ссылок на код, отметил источник.

Стоимость создания подобных проектов с нуля может составлять «десятки миллионов рублей, а также сотни и тысячи часов работы программистов и инженеров», заявил собеседник Forbes, близкий к VK. Однако открытость исходного кода «повысит доверие пользователей и партнеров» и «сможет привлечь в компанию талантливых разработчиков и специалистов», указал он.

В пресс-службе VK в ответ на запрос RB.RU не подтвердили и не опровергли информацию о планах размещать свои разработки в формате open source.

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