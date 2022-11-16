Стриминговая площадка VK Play Live выпустила мобильное приложение и обновила функционал

Стриминговая площадка VK Play Live выпустила одноименное мобильное приложение в Google Play и RuStore. Таким образом, смотреть трансляции, донатить и общаться в чате теперь можно с мобильного устройства. Об этом сообщил представитель VK.
В ближайшее время приложение также появится в App Store.
Также VK Play Live представила ряд общих обновлений:
- Стали доступны уникальные ники — пользователь может изменить свой ник в настройках профиля (но не чаще, чем 1 раз в 24 часа).
- Баннеры и бейджи для рестримов — можно добавить ссылку на VK Play Live в описание канала. Скачать баннеры и бейджи можно по ссылке.
- Бейджи в чатах — для пользователей сделали три значка: модератор, стример, саб. Сейчас все бейджи типовые, в ближайших планах площадки — добавить возможность кастомизации значка платного подписчика.
VK Play Live была запущена в бета-тест в августе. Комиссия на все платные подписки составляет 10%. На платформе можно проводить прямые трансляции, просматривать и вести стримы в 4к, общаться в чате и другое.
Фото на обложке: VK
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