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«ВКонтакте» увеличила скорость доставки контента на 55% благодаря новому сетевому протоколу QUIC

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«ВКонтакте» внедрила новый транспортный интернет-протокол QUIC и в 2 раза ускорила доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях, сообщила пресс-служба соцсети. Теперь потребление контента на высокой скорости будет возможно без потери качества даже при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях.

«ВКонтакте» увеличила скорость доставки контента на 55% благодаря новому сетевому протоколу QUIC

Благодаря внедрению нового протокола «ВКонтакте» время доставки контента сократилось на 55%, а суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 млн. В плохих сетях пользователи стали потреблять на 10% больше контента. 

«ВКонтакте» провела тестирование новой технологии, в рамках которого приложение показало кратный рост по скорости как в России, так и в других странах, среди которых Германия, Бразилия и Молдавия. 

Как отметили в соцсети, у нового протокола QUIC в отличие от широко используемого протокола старого поколения TCP уменьшенное время задержки при передаче разных видов контента, адаптированность к возросшим объёмам трафика и встроенные современные технологии обеспечения надёжности данных.

Он передает информацию в сети исключительно в зашифрованном виде, что повышает безопасность обмена данными.

Смена протокола позволит технической команде «ВКонтакте» быстрее вносить изменения в работу приложения на сетевом уровне и стремительно адаптироваться к внешним условиям. Сетевые технологии QUIC позволят оптимизировать потребление трафика и минимизировать ошибки в запросах, ускорить передачу данных и сократить время задержек.

QUIC (Quick UDP Internet Connections) — интернет-протокол, разработанный Google в конце 2012 года на замену общепринятому TCP.

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Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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