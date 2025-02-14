VK получила 25% в разработчике офисного ПО «Р7»
VK закрыла сделку по покупке 25% в разработчике офисного ПО «Р7», сообщили RB.RU в пресс-службе холдинга. Там отметили, что сделка совершена в рамках развития VK Tech — IT-«дочки» группы. Источник РБК оценил сумму покупки в 2,5–3,5 млрд рублей.
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«Инвестиции в офисные продукты поддерживают стратегический вектор VK Tech на расширение комплементарного продуктового портфеля для бизнеса. Благодаря интеграции с решениями "Р7" пользователи могут организовывать совместную работу с документами, таблицами и презентациями. Вместе с "Р7" мы будем создавать новые функции для повышения продуктивности команд», — заявил гендиректор VK Tech Павел Гонтарев.
Стороны не раскрыли сумму сделки. Источник РБК, близкий к VK, оценил ее в 2,5–3,5 млрд рублей. Он добавил, что покупка направлена на усиление позиций VK Tech перед IPO. О планах провести первичное размещение IT-«дочки» на Мосбирже в VK сообщили в декабре.
VK и «Р7» объявили о технологическом сотрудничестве в октябре 2024 года. В результате него в сервисы «Почта», «Облако Mail» и корпоративную платформу VK WorkSpace были интегрированы облачные редакторы документов, таблиц и презентаций «Р7-Офис», добавили в пресс-службе VK.
«Р7» была основана в 1998 году. По собственным данным, компания является лидером рынка офисных приложений в России, ее продукты внесены в реестр отечественного софта и используются в 5 тыс. крупных российских компаний и 30 федеральных органах власти.
Согласно информации Rusprofile, в 2023 году выручка АО «Р7» составила 2,8 млрд рублей, увеличившись на 86% по сравнению с 2022 годом. Позапрошлый год компания завершила с чистой прибылью в размере 1,9 млрд рублей (против 1 млрд рублей в 2022-м).
Фото на обложке: JarTee / Shutterstock / FOTODOM
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