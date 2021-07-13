«VK Работа» запустила кросспостинг вакансий в группы сети

«ВКонтакте» представила новую опцию, которая позволит работодателям размещать объявления о поиске кандидатов в тематических сообществах «ВКонтакте» через личный кабинет. По мнению представителей сети, это расширит охват для вакансий и даст возможность дополнительного заработка администраторам групп.

«ВКонтакте» представила новую опцию, которая позволит работодателям размещать объявления о поиске кандидатов в тематических сообществах «ВКонтакте» через личный кабинет. По мнению представителей сети, это расширит охват для вакансий и даст возможность дополнительного заработка администраторам групп.

Ранее компании могли размещать свои вакансии непосредственно на сервисе VK Работа и в соответствующих разделах по поиску работы «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Также рекрутеру было доступно размещение объявлений через биржу вакансий, которая позволяет публиковать сообщения вручную в тематических сообществах ВКонтакте.

Теперь можно сразу публиковать объявления в сервисе и в его разделах «ВКонтакте», а также получать дополнительный охват за счет дублирования сообщений в группах и пабликах с вакансиями.

Для того, чтобы разместить объявление, рекрутеру нужно зайти в личный кабинет и обозначить бюджет вакансии. Напомним, что это средняя сумма, которую человек готов платить каждый день за клики по объявлению. Далее алгоритм подбирает группы по региону и среднему охвату сообщества. Помимо этого система также учитывает охват групп и активность их подписчиков. Потом рекрутер видит предполагаемое количество показов его вакансии и принимает решение о публикации.

Кросспостинг доступен при размещении вакансии в мини-приложении VK Работа «ВКонтакте». Еще один способ увеличить охват объявления — разместить его в группах с вакансиями и тематических сообществах, которые подключили раздел «Работа». Подключить его можно, нажав на кнопку «Подать вакансию».

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