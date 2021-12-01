Работодатели смогут верифицировать свой профиль в сервисе «VK Работа»

Сервис по поиску работы и сотрудников «VK Работа» запустил функцию «Верификация компании». Работодатели смогут подтвердить свой профиль и получить необходимую пометку об этом в описании к вакансиям, сообщили RB.ru в пресс-службе сервиса.
Статус «Проверенный работодатель» позволит компаниям выделяться в ленте соискателей и повышать вероятность отклика. Соискатели же получат возможность сразу видеть надежных работодателей и больше доверять бренду.
Для того, чтобы получить «галочку» нанимателю нужно заполнить короткую анкету в личном кабинете и отправить заявку на проверку. После ее прохождения компания получит значок «Проверенный работодатель».
Кроме того, вакансии верифицированной компании будут быстрее проходить модерацию и появляться в ленте выше, чем аналогичные предложения компаний, не прошедших проверку.
Проверка компаний будет запускаться поэтапно. Пока функция доступна только крупным работодателям. До конца года подтвердить свой профиль смогут и компании среднего и малого бизнеса.
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Фото на обложке: Sharaf Maksumov /
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