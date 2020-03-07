«ВКонтакте» протестирует собственную технологию для распознавания голосовых сообщений

«ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке. Для этой фукции соцсеть разработала свою технологию. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Чтобы узнать содержание записи, достаточно нажать кнопку и прочитать расшифрованный текст. Функция пока доступна только участникам VK Testers. Это специальная программа тестирования «ВКонтакте».

Сейчас идет первый этап тестирования. Функция работает на iOS на базе сторонней технологии. Разработчики изучают, как ей пользуются тестировщики, и собирают обратную связь.

На втором этапе будет задействована собственная разработка соцсети.

«Это нейросетевое решение, которое обучается русскоязычному сленгу, легко масштабируется и гибко настраивается. В дальнейшем эта технология может стать основой для нового инструмента — поиска по сообщениям с учетом голосовых», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее «ВКонтакте» представила нейросеть, генерирующую новостные заголовки, а также внедрила машинное обучение в модерацию контента.

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