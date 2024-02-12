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VK приобрела 70% в российском разработчике цифровых решений Redmadrobot

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

VK приобрела 70% в ООО «Много приложений» (принадлежит российскому разработчику цифровых решений red_mad_robot). Цель сделки — усилить внутреннюю команду специалистов, в том числе и для других проектов корпорации, пишет «Коммерсантъ».

VK приобрела 70% в российском разработчике цифровых решений Redmadrobot

«Много приложений» появилось в феврале 2023 года. Компания разрабатывает магазин приложений для устройств на Android. В нынешней версии сайта не уточняется, о каком именно магазине идет речь, но в сохраненной в кэше Google версии есть QR-код со ссылкой на скачивание RuStore (разрабатывается VK).

Сделка, скорее всего, связана с недостатком квалифицированных IT-кадров, который испытывают крупные российские холдинги, поэтому привлечение готовых команд через покупку актива — нормальное решение, отметил один из собеседников издания.

Гендиректор CorpSoft Константин Рензяев оценил сделку приблизительно в 20 млн рублей.

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

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