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«VK реклама» внедрила нейросеть для улучшения качества изображений

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«VK реклама» внедрила нейросеть для улучшения качества изображений. Новый инструмент можно использовать для загружаемого в личный кабинет контента.

«VK реклама» внедрила нейросеть для улучшения качества изображений

«VK Реклама» добавила в кабинет пользователя инструмент улучшения качества изображений с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-службе VK.

Помимо улучшение качества контента, инструмент повышает разрешение изображения, что позволяет снизить минимальные требования к его изначальному состоянию.

Также новый функционал автоматически адаптирует изображения под форматы, которые можно использовать в продвижении, делая их квадратными, прямоугольными, горизонтальными или вертикальными.

Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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