«VK реклама» внедрила нейросеть для улучшения качества изображений. Новый инструмент можно использовать для загружаемого в личный кабинет контента.
«VK Реклама» добавила в кабинет пользователя инструмент улучшения качества изображений с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-службе VK.
Помимо улучшение качества контента, инструмент повышает разрешение изображения, что позволяет снизить минимальные требования к его изначальному состоянию.
Также новый функционал автоматически адаптирует изображения под форматы, которые можно использовать в продвижении, делая их квадратными, прямоугольными, горизонтальными или вертикальными.
Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
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