VK Реклама представила бесплатный инструмент для проведения опросов

VK Реклама представила бесплатный сервис, который позволяет самостоятельно проводить исследования на основе опросов. Чтобы пригласить пользователя в исследование, нужно отправить ему ссылку на тот или иной опрос или поделиться объявлением с анкетой. Об инструменте рассказали в пресс-службе компании.

По словам директора по продукту VK Рекламы Якова Стинского, новый инструмент даст бизнесу возможность быстро и эффективно анализировать рынок, тестировать различные гипотезы и исследовать потребности клиентов.

«В кабинете VK Рекламы любой пользователь может быстро настроить опрос под свои задачи. Технологии адаптируют его под доступные места размещения рекламы и покажут той аудитории, которая вероятнее заполнит форму», — пояснил Стинский.

Функции и возможности нового инструмента

В анкете для опроса можно сочетать разные виды, например, закрытые или открытые, с несколькими вариантами ответов из списка или со шкалой оценки. Также можно самостоятельно настроить логику опроса. Есть опция визуального оформления, присвоения заголовков, описаний, логотипов и цветовой гаммы.

Чтобы сформировать базу респондентов, достаточно отправить ссылку на готовый опрос в удобном канале или разместить его в посте сообщества. Бизнесу или автору опроса нужно выбрать параметры целевой аудитории, а ML-алгоритмы покажут объявления тем, кого вероятнее всего заинтересует опрос.

На этапе настройки опроса можно указать, сколько завершенных форм следует получить. Когда система соберет нужное количество, исследование остановится автоматически. На начальном этапе опросы будут отображаться в лента и клипах «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В будущем число площадок показа расширят.

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