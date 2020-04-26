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«ВКонтакте» прорекламирует личные страницы пользователей

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«ВКонтакте» начала тестировать новый формат объявлений — «Реклама личной страницы». Функция пригодится блогерам, селебрити и экспертам для продвижения личного бренда. Об этом Rusbase рассказали в компании.

«ВКонтакте» прорекламирует личные страницы пользователей

Пользователи смогут продвигать как свой профиль, так и отдельные записи из него. Можно выбрать, где показывать объявление: в десктопной версии «ВКонтакте» или на мобильных устройствах.

К объявлениям можно применять все настройки таргетинга, которые доступны другим форматам в соцсети. Но продвигать бизнес с личной страницы не получится — для этого нужно использовать страницу бизнеса, отметили в компании.

«Объявление нового формата отобразится в ленте новостей — и будет похоже на обычный пост, который при нажатии перенаправит на указанную личную страницу. Рекламодатели могут установить оплату либо за переходы в профиль, либо за 1000 показов», — рассказали в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» намерена собирать обратную связь от рекламодателей, чтобы развивать инструмент с учетом их пожеланий.

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Фото: Marina Stroganova / Shutterstock

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