«ВКонтакте» прорекламирует личные страницы пользователей

«ВКонтакте» начала тестировать новый формат объявлений — «Реклама личной страницы». Функция пригодится блогерам, селебрити и экспертам для продвижения личного бренда. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Пользователи смогут продвигать как свой профиль, так и отдельные записи из него. Можно выбрать, где показывать объявление: в десктопной версии «ВКонтакте» или на мобильных устройствах.

К объявлениям можно применять все настройки таргетинга, которые доступны другим форматам в соцсети. Но продвигать бизнес с личной страницы не получится — для этого нужно использовать страницу бизнеса, отметили в компании.

«Объявление нового формата отобразится в ленте новостей — и будет похоже на обычный пост, который при нажатии перенаправит на указанную личную страницу. Рекламодатели могут установить оплату либо за переходы в профиль, либо за 1000 показов», — рассказали в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» намерена собирать обратную связь от рекламодателей, чтобы развивать инструмент с учетом их пожеланий.

Фото: Marina Stroganova / Shutterstock