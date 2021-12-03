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The Bell: Новые акционеры VK сменят руководство компании

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Новые акционеры в ближайшее время сменят руководство VK. Гендиректор компании Борис Добродеев может объявить о своем уходе уже 3 декабря.

The Bell: Новые акционеры VK сменят руководство компании

Новые акционеры VK в ближайшее время сменят руководство компании, сообщил  The Bell со ссылкой на источники. Гендиректор компании Борис Добродеев может объявить о своем уходе уже 3 декабря.

В VK пока никак не прокомментировали возможную смену руководства.

Борис Добродеев занял пост гендиректора VK (тогда Mail.ru Group) в октябре 2016 года, оставив при этом пост гендиректора «ВКонтакте». В октябре 2018 года он получил в управление долю Алишера Усманова в Mail.Ru Group.

В 2006-2009 годах Добродеев работал аналитиком в «Металлоинвесте», в 2009-2011 годах был директором по развитию интернет-телевидения Zoomby.ru, с 2011 года занимал пост инвестиционного аналитика в фонде DST Advisors Юрия Мильнера, а позднее возглавил департамент управления интернет-активами USM Advisor, подконтрольный Алишеру Усманову.

С июня 2013 года по апрель 2014 года Добродеев входил в совет директоров Mail.Ru Group, в сентябре 2014 года стал генеральным директором «ВКонтакте».

2 декабря 2021 года стало известно, что холдинг USM Алишера Усманова выйдет из капитала VK, продав долю 45% в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK, группе СОГАЗ.  В конце ноября сообщалось о смене еще одного акционера «МФ Технологии». 36% в компании были проданы Сбербанком «Газпромбанку» за 12,8 млрд рублей.

Ранее, 3 декабря 2021 года, «Газпромбанк» принял решение передать «Газпром-Медиа Холдинг» пакет акций в размере 45% уставного капитала «МФ Технологии» в качестве вклада в имущество.

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Фото на обложке: hxdbzxy / Shutterstock

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