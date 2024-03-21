VK в 2023 году нарастила выручку на 36%

VK в 2023 году нарастила выручку по МСФО до 132,8 млрд рублей, это на 36% больше показателей 2022 года, следует из отчета технологической компании.

Как следует из отчетности, основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы. Ее интернет-холдинг смог увеличить на 40% по сравнению с 2022 годом, до 79,7 млрд рублей.

Основные сегменты роста

Рекламные интеграции малого и среднего бизнеса на площадках холдинга обеспечили рост дохода в этом сегменте на 42%. При этом доход от интеграций в собственном контенте компании, шоу партнеров и блогеров выросли в 2,5 раза.

Также компания нарастила доходы в сегментах «Образовательные технологии» — на 42% (до 15,9 млрд рублей) и «Технологии для бизнеса» — на 68% (до 9,7 млрд рублей).

Рост аудитории и вложения

По итогам прошлого года средняя дневная аудитория (DAU) площадок компании выросла на 13% и составила 76 млн пользователей. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года в четвертом квартале 2023 аудитория выросла на 6%.

В минувшем году холдинг инвестировал в продуктовое развитие, производство контента и его продвижение и привлечение специалистов.

По оценке VK, вложения обеспечили рост аудиторных метрик и быстрое развитие сервисов. Платформы «Одноклассники», «Дзен» и «ВКонтакте» реализовали свыше 300 обновлений. В общей сложности выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» в 2023 году выросла на 35,3% и составила 84,6 млрд рублей.

В сегменте «Экосистемные сервисы и прочие направления» также зафиксирован рост выручки, она увеличилась на 21%, до 23 млрд рублей.

В этом сегменте рост обеспечил в том числе увеличение выручки Почты Mail.ru и Облака Mail.ru на 45%. Компания продолжает активно инвестировать в сегмент, в который также входят игровая платформа VK Play, RuStore, голосовые технологии и умные устройства.

Фото на обложке: VK