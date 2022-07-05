The Bell: VK и «Сбер» ищут покупателя на Delivery Club

VK и «Сбер» начали поиск покупателя на крупнейший российский сервис доставки еды Delivery Club, им может стать «Яндекс», пишет The Bell со ссылкой на источники.
Стороны обсуждают сделку параллельно с готовящейся продажей «Яндексом» медийных активов: сервисов «Новости» и «Дзен». «Яндекс», как сообщается, может обменять Delivery Club на свои проекты, если оба текущих владельца будут готовы в результате сделки выйти из компании.
Сделка произойдет только в том случае, если ее одобрит ФАС.
RB.RU направил запрос в «Яндекс», Сбербанк, VK и Delivery Club. Все компании отказались от комментариев.
В конце апреля холдинг VK подписал соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена». Условия сделки не раскрывались. Стороны также должны были получить необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС. Пока оба сервиса представлены на главной «Яндекса».
Что в обмен на свою долю в Delivery Club получит «Сбер», источники не сообщили. За 2021 год партнеры вложили в развите СП порядка 43 млрд рублей, во время создания общей компании в конце 2019 года «Сбер» и VK рассчитывали инвестировать в совместные активы до 64,6 млрд рублей.
Один из собеседников знает, что продажу Delivery Club VK и «Сбер» обсуждают «довольно давно» и в настоящее время вопрос стал более актуальным: VK приняла стратегическое решение развиваться вокруг контентных сервисов (соцсети, мессенджеры и видеосервисы). В эту концепцию Delivery Club не укладывается, при этом проект требует больших инвестиций.
«Сбер» же сейчас, по словам источника The Bell, больше занят собственными проектами.
Фото на обложке: Delivery Club
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