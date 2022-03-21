VK и «Сбер» решили продать «Кухню на районе» — РБК

VK и «Сбер» собрались продать сервис доставки еды «Кухня на районе», который является частью их совместного предприятия. Среди потенциальных покупателей рассматривается «Яндекс».

О планах VK и «Сбера» продать «Кухню на районе» пишет РБК со ссылкой на три источника на рынке. Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» принадлежит «О2О Холдинг» – совместному предприятию VK и «Сбера».

Один из собеседников издания уточнил, что на «Кухню на районе» уже есть потенциальные покупатели. В качестве одного из них рассматривается «Яндекс» – VK и «Сбер» уже пытались договориться с компанией о сделке, отмечает источник.

VK и «Сбер» не исключают возможность закрытия «Кухни на районе», уточнил один из собеседников издания. Причиной для этого он назвал оптимизацию направлений деятельности предприятия.

В VK, «Сбере» и «Яндексе» не стали комментировать изданию потенциальную сделку.

«Кухня на районе» появилась в 2017 году. В 2020 году владельцем доли в 80,19% в сервисе стало «О2О Холдинг». На данный момент предприятию принадлежит доля в 84%, согласно данным ЕГРЮЛ. 2020 год «Кухня на районе» отработала с чистым убытком в 1,27 млрд рублей.

Фото на обложке: KarepaStock / Shutterstock