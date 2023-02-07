Пользователи пожаловались на сбой в работе VK. О проблемах с доступом к сервисам сообщают пользователи из разных городов России. У большего числа юзеров не открывается веб-страница соцсети, есть трудности с запуском приложения.
О проблемах с работой ресурсов VK свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
К 19:45 МСК количество жалоб пользователей резко возросло, в основном они касаются трудностей с доступом к веб-странице социальной сети. 13% пользователей сообщают о проблемах с работой приложения, 8% жалуются на работу сайта.
Большинство сообщений приходят от пользователей VK из Москвы. Также о сбоях сообщают пользователи из других городов России.
«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», – сообщили RB.RU в пресс-службе «ВКонтакте».
Фото на обложке: Gil C /
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