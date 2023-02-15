«ВКонтакте» пообещала самозанятым на платформе компенсировать налоговые выплаты

«ВКонтакте» пообещала компенсировать налоговые выплаты авторам. Для этого им нужно зарегистрироваться на платформе в качестве самозанятых и размещать рекламу в группах с использованием рекламных инструментов соцсети. Компенсация будет эквивалентна налоговым отчислениям за профдоход — 4-6% с каждого платежа. Программа рассчитана на полгода.
Налоговые отчисления не вернут, если самозанятый автор будет получать деньги от рекломадателя напрямую, сообщили «Ведомости».
Компания таким образом намерена привлечь новых авторов и увеличить рекламный доход площадки. Авторам в соцсети считаются владельцы 2 млн пабликов, зарегистрированных на платформе.
Объем средств, которые пойдут на компенсации, и процент комиссии «Вконтакте», представитель компании не раскрыл. По оценке главы Ассоциации блогеров и агентств Татьяны Ивановой, комиссия платформы за размещение рекламы может достигать 30%.
Фото на обложке: DenPhotos /
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