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«ВКонтакте» пообещала самозанятым на платформе компенсировать налоговые выплаты

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«ВКонтакте» пообещала компенсировать налоговые выплаты авторам. Для этого им нужно зарегистрироваться на платформе в качестве самозанятых и размещать рекламу в группах с использованием рекламных инструментов соцсети. Компенсация будет эквивалентна налоговым отчислениям за профдоход — 4-6% с каждого платежа. Программа рассчитана на полгода.

«ВКонтакте» пообещала самозанятым на платформе компенсировать налоговые выплаты

Налоговые отчисления не вернут, если самозанятый автор будет получать деньги от рекломадателя напрямую, сообщили «Ведомости».

Компания таким образом намерена привлечь новых авторов и увеличить рекламный доход площадки. Авторам в соцсети считаются владельцы 2 млн пабликов, зарегистрированных на платформе. 

Объем средств, которые пойдут на компенсации, и процент комиссии «Вконтакте», представитель компании не раскрыл. По оценке главы Ассоциации блогеров и агентств Татьяны Ивановой, комиссия платформы за размещение рекламы может достигать 30%.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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