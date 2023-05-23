«ВКонтакте» запускает NFT к 320-летию Санкт-Петербурга

Сервис VK NFT проведет розыгрыш токенов, связанных с 320-летием Санкт-Петербурга. В NFT будут зашиты бонусы: их держатели получат доступ к специальной зоне на концерте «Классика на Дворцовой» 27 мая.
Сервис VK NFT социальной сети «ВКонтакте» анонсировал новый дроп. Коллекция из 50 токенов представляет собой части одной большой арт-работы, посвященной 320-летию Санкт-Петербурга. За визуал отвечали художники Masters Digital Gallery. NFT будут разыграны среди пользователей, которые успешно пройдут тест на знание города.
Каждый победитель розыгрыша получит доступ к специальной зоне на концерте «Классика на Дворцовой» 27 мая. Их места в партере будут отмечены наклейками VK NFT. Также 28 Мая держатели токенов смогут попасть на праздничный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.0» на «Газпром Арене».
NFT-коллекция была создана при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и галереи цифрового искусства Masters Digital Gallery.
Фото на обложке: «ВКонтакте».
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