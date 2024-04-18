VK открыла набор на летнюю оплачиваемую стажировку. Участников ждут сразу в нескольких командах компании, стажировка пройдет по многим востребованным направлениям. Она будет будет длиться от трех до шести месяцев и занимать от 20 до 40 часов в неделю.

В программе летней оплачиваемой стажировки VK появились новые специальности, среди которых DevOps–инженер, специалист по работе с инфлюенсерами, инженер машинного обучения, рассказали в пресс-службу VK. Подать заявку на стажировку в VK можно на сайте проекта.

Стажеров готовы принять несколько сервисов экосистемы VK, в частности «ВКонтакте», «VK Маркет», Mail.ru, RuStore. Участники будут решать задачи, связанные с обучением нейросетей, запускать маркетинговые кампании с участием блогеров, проводить продуктовые эксперименты.

Отбор на стажировку состоит из тестирования и двух собеседований. Претенденты могут оставить заявку на стажировку по нескольким позициям. Часть позиций по стажировкам предполагает очное присутствие в офисах VK в Москве, Петербурге, Казани или Сочи.

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