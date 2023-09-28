VK Tech запустила единую партнерскую программу для бизнеса, благодаря которой разработчики и реселлеры смогут развивать экспертизу, создавать свои решения на основе инфраструктуры VK и повысить доходы. О масштабировании рассказали в пресс-службе холдинга.
По словам управляющего директора VK Tech Павла Гонтарева, компания переходит от точечных программ в рамках отдельных решений к общей системе развития партнерского сообщества.
Общая программа объединит обучение разработчиков и интеграторов продуктов, маркетинг и дополнительные ресурсы для развития рынка. Теперь компании смогут зарабатывать на работе со всеми решениями VK Tech. Речь идет о сервисах VK Cloud, VK WorkSpace, VK GRC и VK Tax Compliance.
Одним из ключевых фокусов станет внедрение on-premise решений на базе инфраструктуры заказчиков и облачного ПО как услуги.
Фото на обложке: Пресс-служба VK
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