«ВКонтакте» разрешит пользователям монетизировать прямые эфиры и зарабатывать на рекламе, показываемой во время трансляций. Кроме того, монетизировать видеоконтент теперь смогут все сообщества соцсети, а не только участники партнерской программы, как это было ранее.

О нововведениях RB рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Социальная сеть расширила возможности монетизации видеоконтента. Зарабатывать на рекламе, которая будет показана в видеороликах, смогут все сообщества «ВКонтакте», контент которых соответствует правилам монетизации. Среди них, например, ограничение на некоторые тематики и минимальное количество участников сообщества.

«Ролики должны быть содержательными, интересными аудитории, оригинальными и качественными», – уточнили в «ВКонтакте».

Соцсеть также позволит пользователям монетизировать прямые эфиры. Реклама в данном случае будет показана во время трансляций.

В «Вконтакте» сообщили о росте доходов авторов-участников партнерской программы на 50% с августа текущего года, однако абсолютных цифр не назвали, как и дату, когда новые правила монетизации будут введены.

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