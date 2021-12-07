«ВКонтакте» разрешит пользователям монетизировать прямые эфиры и зарабатывать на рекламе, показываемой во время трансляций. Кроме того, монетизировать видеоконтент теперь смогут все сообщества соцсети, а не только участники партнерской программы, как это было ранее.
О нововведениях RB рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».
Социальная сеть расширила возможности монетизации видеоконтента. Зарабатывать на рекламе, которая будет показана в видеороликах, смогут все сообщества «ВКонтакте», контент которых соответствует правилам монетизации. Среди них, например, ограничение на некоторые тематики и минимальное количество участников сообщества.
«Ролики должны быть содержательными, интересными аудитории, оригинальными и качественными», – уточнили в «ВКонтакте».
Соцсеть также позволит пользователям монетизировать прямые эфиры. Реклама в данном случае будет показана во время трансляций.
В «Вконтакте» сообщили о росте доходов авторов-участников партнерской программы на 50% с августа текущего года, однако абсолютных цифр не назвали, как и дату, когда новые правила монетизации будут введены.
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Фото на обложке: Sergei Elagin /
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