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VK усиливает видеонаправление: куплена платформа Viqeo

Новости
Новости
VK приобрёл российский видеосервис Viqeo, специализирующийся на интеграции видеоконтента на сторонние сайты и платформы.
VK усиливает видеонаправление: куплена платформа Viqeo
  1. Новости

«VK приобрела российскую видеоплатформу Viqeo, предназначенную для встраивания видео на сайты и в другие сервисы. Сделка усилит рекламное направление VK Видео. Продукт Viqeo будет интегрирован в плеер VK Видео», — пояснили RB.RU в пресс-службе VK.

Платформа Viqeo — это NoCode-сервис, который позволяет не только размещать видео на сторонних площадках, но и настраивать монетизацию контента без привлечения разработчиков. Также пользователи могут создавать собственные видеоролики прямо в интерфейсе сервиса.

Финансовые детали сделки не раскрываются, однако известно, что Viqeo будет интегрирован в экосистему VK и станет частью внутреннего видеоплеера холдинга.

Контекст

Сделка произошла на фоне масштабной перестройки направления VK Видео. Напомним, в апреле 2025 года его возглавила телеведущая и медиаменеджер Марианна Максимовская, которой поручено развитие стратегии платформы, внедрение новых форматов и усиление конкуренции с крупными видеохостингами.

Включение Viqeo в арсенал VK можно рассматривать как ответ на растущие требования рынка видеорекламы и борьбу за технологическое превосходство на российском рынке видеоплатформ.

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Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock / FOTODOM

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