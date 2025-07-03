VK усиливает видеонаправление: куплена платформа Viqeo
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«VK приобрела российскую видеоплатформу Viqeo, предназначенную для встраивания видео на сайты и в другие сервисы. Сделка усилит рекламное направление VK Видео. Продукт Viqeo будет интегрирован в плеер VK Видео», — пояснили RB.RU в пресс-службе VK.
Платформа Viqeo — это NoCode-сервис, который позволяет не только размещать видео на сторонних площадках, но и настраивать монетизацию контента без привлечения разработчиков. Также пользователи могут создавать собственные видеоролики прямо в интерфейсе сервиса.
Финансовые детали сделки не раскрываются, однако известно, что Viqeo будет интегрирован в экосистему VK и станет частью внутреннего видеоплеера холдинга.
Контекст
Сделка произошла на фоне масштабной перестройки направления VK Видео. Напомним, в апреле 2025 года его возглавила телеведущая и медиаменеджер Марианна Максимовская, которой поручено развитие стратегии платформы, внедрение новых форматов и усиление конкуренции с крупными видеохостингами.
Включение Viqeo в арсенал VK можно рассматривать как ответ на растущие требования рынка видеорекламы и борьбу за технологическое превосходство на российском рынке видеоплатформ.
Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock / FOTODOM
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