Холдинг VK увеличил до 75% долю в разработчике мобильного приложения «Госуслуги культура»

Холдинг VK увеличил свою долю в платформе по разработке программного обеспечения и приложений ООО «Вк Арт Лаб» (бывшей «Нота-РТК») с 51% до 75%, узнал RB.RU. Доля была приобретена у ООО «Нота Медиа» Сергея Адонина. Небольшая IT-компания занимается созданием приложения «Госуслуги культура».

«Здесь речь идет о небольшой команде IT-разработчиков, которую холдинг задействует в разработке собственных проектов. Увеличение доли произошло в соответствии с условиями сделки», — пояснили RB.RU в пресс-службе VK. Сумму сделки не раскрыли.

VK впервые приобрел 26% в бывшем ООО «Нота-РТК» у «Ростелекома» в июле 2023 года. Спустя две недели компания выкупила еще 25% у «Нотам медиа» Адонина, установив контроль. Через месяц разработчик сменил название на «Вк Арт Лаб».

Чистая прибыль «Вк Арт Лаб» в 2023 году составила 29,4 млн рублей, выручка — 206,8 млн рублей. На сайте компании указано, что она разработала и поддерживает мобильное приложение «Госуслуги культура», в том числе для «Пушкинской карты».

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