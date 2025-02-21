Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Карта рынка информационной безопасности
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Холдинг VK увеличил до 75% долю в разработчике мобильного приложения «Госуслуги культура»

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Холдинг VK увеличил свою долю в платформе по разработке программного обеспечения и приложений ООО «Вк Арт Лаб» (бывшей «Нота-РТК») с 51% до 75%, узнал RB.RU. Доля была приобретена у ООО «Нота Медиа» Сергея Адонина. Небольшая IT-компания занимается созданием приложения «Госуслуги культура».

Холдинг VK увеличил до 75% долю в разработчике мобильного приложения «Госуслуги культура»
  1. Новости

«Здесь речь идет о небольшой команде IT-разработчиков, которую холдинг задействует в разработке собственных проектов. Увеличение доли произошло в соответствии с условиями сделки», — пояснили RB.RU в пресс-службе VK. Сумму сделки не раскрыли.

VK впервые приобрел 26% в бывшем ООО «Нота-РТК» у «Ростелекома» в июле 2023 года. Спустя две недели компания выкупила еще 25% у «Нотам медиа» Адонина, установив контроль. Через месяц разработчик сменил название на «Вк Арт Лаб».

Чистая прибыль «Вк Арт Лаб» в 2023 году составила 29,4 млн рублей, выручка — 206,8 млн рублей. На сайте компании указано, что она разработала и поддерживает мобильное приложение «Госуслуги культура», в том числе для «Пушкинской карты».

Фото на обложке: Maskot / Getty Images

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

Материалы по теме