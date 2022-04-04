VK назначила новых вице-президентов по искусственному интеллекту, кибербезопасности и коммуникациям

VK назначила выходцев из «Сбера» и МТС Алексея Волкова и Алексея Меркутова на должности вице-президента, директора по информационной безопасности и вице-президента по коммуникациям, сообщила пресс-служба компании. Также на должность вице-президента VK по технологиям искусственного интеллекта назначен Андрей Калинин.

Волков возглавит направление информационной безопасности. Под его руководством команда будет работать над повышением доверия пользователей к цифровым сервисам VK и обеспечивать устойчивую работу компании.

До прихода в VK Волков курировал вопросы кибербезопасности в «Сбере». До этого он занимал руководящие должности в сфере информационной безопасности на предприятиях реального сектора экономики.

Меркутов на должности вице-президента по коммуникациям будет курировать продвижение технологий и продуктов VK как единой экосистемы. Также он будет ответственен за корпоративные коммуникации и связи с общественностью. Меркутов перешел в VK из МТС, где руководил корпоративными коммуникациями и продвижениеи цифровых продуктов.

На должность вице-президента VK по технологиям искусственного интеллекта назначен Андрей Калинин. На этой должности он будет курировать направления умных устройств, поиска, развитие технологий ИИ и машинного обучения.

Ранее Андрей Калинин был заместителем вице-президента, директором по технологиям искусственного интеллекта VK. При его непосредственном участии разрабатывались технологии голосового помощника «Маруси» и выпущены на рынок умные колонки «Капсула» и «Капсула Мини».

VK проводит изменения в управленческой команде в рамках создания новой организационной структуры и стратегии компании, направленной на развитие экосистемы, пояснили в пресс-службе.

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