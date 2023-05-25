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VK запустила бета-версию приложения VK Видео

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

VK запустила бета-версию приложения VK Видео, она доступна в Google Play и RuStore. В ближайшее время появится и версия для iOS, сообщили в пресс-службе компании.

VK запустила бета-версию приложения VK Видео

В приложении можно смотреть видео онлайн и офлайн, сервис предлагает ролики из многомиллионного каталога, уточняют в пресс-службе. Во время бета-тестирования компания соберет обратную связь, которая поможет улучшать приложение. Полноценный запуск запланирован на осень.

В приложении появился новый раздел «Тренды», в нем собран самый актуальный и вирусный контент. Также пользователи смогут видеть в приложении историю своих просмотров, а также загруженные и добавленные в закладки ролики.

Управлять просмотром можно с помощью быстрой перемотки двойным нажатием на экран.

Ранее стало известно, что VK разрабатывает аналог сервиса для знакомств Tinder. По данным источника, приложение могут представить уже предстоящим летом.

Фото на обложке: «Вконтакте»

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