Видео в VK будут обрабатываться мгновенно

VK сделала обработку загружаемых видеороликов мгновенной. Пользователи смогут смотреть контент сразу после его добавления на платформу. На других ресурсах обработка видео занимает от 3 до 10 минут, уточнили в VK.
О нововведениях рассказали в пресс-службе VK.
Мгновенная обработка видео стала возможной благодаря использования собственных технологий VK, уточнили в компании. Ролики обрабатываются посегментно, что позволяет пользователю смотреть их сразу после загрузки на платформу.
«Технология в первую очередь будет полезна авторам, для которых важна оперативность при публикации контента, например, крупным новостным изданиям», – отметили в VK.
В компании пояснили, что на других популярных сервисах обработка видеофайла размером 1 Гб занимает от 3 до 10 минут.
По собственным данным VK, за последний месяц суточные просмотры видеороликов в VK выросли до 1,31 млрд, а просмотры «Клипов ВКонтакте» превысили 1 млрд.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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