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Видео в VK будут обрабатываться мгновенно

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK сделала обработку загружаемых видеороликов мгновенной. Пользователи смогут смотреть контент сразу после его добавления на платформу. На других ресурсах обработка видео занимает от 3 до 10 минут, уточнили в VK.

Видео в VK будут обрабатываться мгновенно

О нововведениях рассказали в пресс-службе VK.

Мгновенная обработка видео стала возможной благодаря использования собственных технологий VK, уточнили в компании. Ролики обрабатываются посегментно, что позволяет пользователю смотреть их сразу после загрузки на платформу.

«Технология в первую очередь будет полезна авторам, для которых важна оперативность при публикации контента, например, крупным новостным изданиям», – отметили в VK.

В компании пояснили, что на других популярных сервисах обработка видеофайла размером 1 Гб занимает от 3 до 10 минут. 

По собственным данным VK, за последний месяц суточные просмотры видеороликов в VK выросли до 1,31 млрд, а просмотры «Клипов ВКонтакте» превысили 1 млрд.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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