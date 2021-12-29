«ВКонтакте» сделала возможным просмотр видео без доступа к интернету

«ВКонтакте» ввела функцию сохранения видеороликов прямо в своем приложении. Их можно заранее загрузить, а смотреть в любое время без доступа к интернету. Функция работает на смартфонах и планшетах на Android и iOS.

О введении функции просмотра видео в офлайн-режиме сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Пользователи социальной сети могут заранее загрузить ролики, чтобы посмотреть их в режиме офлайн в случаях, когда просмотр онлайн будет затруднительным. Например, в поездках, в самолете, на даче.

Видео загружаются на устройства быстро с использованием собственных технологий «ВКонтакте» по ускорению передачи данных, пояснили в пресс-службе социальной сети. Ролики загружаются частями, поэтому на скачивание не повлияют сбои в работе интернета.

Видео можно загрузить в любом из доступных разрешений. После загрузки оно появится в разделе «Скачанное» в «VK Видео». Функция доступна в приложениях «ВКонтакте» на Android и iOS.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!