«VK Видео» тестирует подписку для отключения рекламы
Видеохостинг «VK Видео» начал тестирование новой функции — платной подписки, которая позволяет отключать рекламу. Об этом сообщает издание «Код Дурова», получившее скриншот с предложением оформить подписку.
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Пресс-служба VK подтвердила, что функция находится на стадии тестирования. Бесплатный просмотр с рекламой остается доступным, оформление подписки необязательно, уточнили в компании. Эксперимент проводится на ограниченной группе пользователей для изучения спроса и реакции аудитории.
Подписка будет доступна только на территории России и позволит отключать рекламу «VK Видео», за исключением рекламы, размещенной авторами внутри роликов. При необходимости подписку можно будет отменить в любой момент.
- По итогам 2024 года нагрузка на серверы «VK Видео» выросла на 200% по сравнению с 2023 годом, а нагрузка на серверы «ВКонтакте» — на 35% в связи с ростом аудитории и ее активности.
Фото на обложке: JarTee / Shutterstock / FOTODOM
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