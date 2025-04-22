«VK Видео» тестирует подписку для отключения рекламы

Видеохостинг «VK Видео» начал тестирование новой функции — платной подписки, которая позволяет отключать рекламу. Об этом сообщает издание «Код Дурова», получившее скриншот с предложением оформить подписку.

Пресс-служба VK подтвердила, что функция находится на стадии тестирования. Бесплатный просмотр с рекламой остается доступным, оформление подписки необязательно, уточнили в компании. Эксперимент проводится на ограниченной группе пользователей для изучения спроса и реакции аудитории.

Подписка будет доступна только на территории России и позволит отключать рекламу «VK Видео», за исключением рекламы, размещенной авторами внутри роликов. При необходимости подписку можно будет отменить в любой момент.

По итогам 2024 года нагрузка на серверы «VK Видео» выросла на 200% по сравнению с 2023 годом, а нагрузка на серверы «ВКонтакте» — на 35% в связи с ростом аудитории и ее активности.

Фото на обложке: JarTee / Shutterstock / FOTODOM