VK стала самой популярной площадкой у российских блогеров

Российская платформа Perfluence 15 февраля-17 марта провела исследование среди 300 тыс. блогеров и выяснила, куда они мигрируют из Instagram*. За это время количество публикаций в этой соцсети снизилось на 30%, до 1622 в день, а доля блогеров уменьшалась лишь на 15%. С результатами исследования ознакомился RB.RU.
Аккаунты в Instagram* есть у почти 140 тыс. блогеров, среди них около 100 тыс. ведут блоги в TikTok, 35 тыс. — в VK, почти 7 тыс. — в Telegram, 6 тыс. — в YouTube. Еще 2,5 тыс. инфлюенсеров предлагают свои блоги в качестве рекламных площадок в «Яндекс Дзене», в Twitch — почти 1,7 тыс., OK — 901 человек, Facebook* —874, Twitter — 202 и TakaTak — 6.
После введения ограничений по публикации контента в TikTok постинг в социальной сети уменьшился почти в 30 раз. До ограничений авторы публиковали примерно 40-50 рекламных роликов, то после — не более 15 постов. Самый высокий показатель (57 роликов) был 20 февраля, самый низкий (2 ролика) — 17 марта. Снижения были вызваны не ограничениями TikTok, так как блогеры смогли обойти их в течение 2-3 дней, а уходом рекламодателей из сети, говорится в исследовании.
Perfluence
До признания Instagram и Facebook запрещенными социальными сетями блогеры переводили подписчиков на другие площадки. Динамика привязки ссылок на допаккаунты показала, что самыми популярными стали «ВКонтакте» — 14,27%, Telegram — 7,55% и «Одноклассники» — 1,69%. Однако в повседневной жизни блогеры продолжают использовать Instagram* — 62,7%. При этом многие блогеры отметили отсутствие снижения охватов.
По иску Генеральной прокуратуры России 21 марта 2022 года суд признал американскую Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. RB.RU спросили Роскомнадзор, как работать с Instagram и Facebook после этого решения. С ответами ведомства можно ознакомиться здесь.
*социальные сети платформы Meta, которая признана экстремистской в РФ
Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev /
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