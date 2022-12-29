VK выкупила у своего основного акционера АО «МФ Технологии» (МФТ) агентство Invite, следует из данных ЕГРЮЛ. В компании пояснили «Интерфаксу», что сделка нацелена на развитие контентного направления, ее сумма не раскрывается.

VK выкупила креативное агентство Invite у одного из своих акционеров