VK выкупила креативное агентство Invite у одного из своих акционеров

VK выкупила у своего основного акционера АО «МФ Технологии» (МФТ) агентство Invite, следует из данных ЕГРЮЛ. В компании пояснили «Интерфаксу», что сделка нацелена на развитие контентного направления, ее сумма не раскрывается.
Корпорация стала владельцем 100% ООО «Инвайт», а также приобрела долю в его дочерних организациях — 75% в ООО «Инвайт Лицензия» и 80% в ООО «Инвайт Мьюзик». При этом оставшиеся доли сохранились за ООО «Инвайт».
Креативное агентство Invite предлагает услуги по influence-маркетингу и продвижению. Компания работает на таких площадках, как YouTube и TikTok. В качестве заказчиков услуг на сайте агентства указаны Tele2, «Роскосмос», «Роснано», Mail.ru Group, Wink, РЖД.
АО «МФ Технологии», которому принадлежал сервис, контролирует 57,3% голосов VK.
Фото на обложке: fizkes /
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