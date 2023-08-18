VK открыл бизнесу доступ к своей коммуникационной платформе на фоне блокировок Google Workspace

Холдинг VK на фоне блокировок Google Workspace для подсанкционных российсских компаний открывает бизнесу бесплатный доступ к коммуникационной платформе VK WorkSpace , сообщили в компании. Безвозмездно использовать рабочее пространство, объединяющее почту, облачное хранилище и суперапп для бизнеса, можно будет в течение трех месяцев.

Ранее представители российских IT‑компаний сообщили, что Google в ночь на 10 августа без предупреждения стала отключать некоторые организации от корпоративных сервисов Google Workspace. Отмечалось, что с проблемой столкнулись компании, в отношении которых действуют санкции США.

По словам источников, в Google Workspace сегодня хранят почти треть всех корпоративных сведений российских компаний. При этом многие откладывали «переезд» на альтернативные сервисы в расчете, что Google предупредит о блокировках, что позволит заранее сделать резервное копирование.

В платформу VK WorkSpace входят три сервиса корпоративных коммуникаций. С помощью WorkMail можно создать для всей команды почту с единым доменом бизнеса и знакомым интерфейсом. Облачное файловое хранилище VK WorkDisk обеспечивает безопасный обмен документами и их совместное редактирование онлайн.

Также в VK WorkSpace есть суперапп для бизнеса VK Teams. Он предлагает мессенджер со звонками до 100 участников, приложение интегрировано с почтой, календарем и хранилищем.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock