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VK открыл бизнесу доступ к своей коммуникационной платформе на фоне блокировок Google Workspace

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Холдинг VK на фоне блокировок Google Workspace для подсанкционных российсских компаний открывает бизнесу бесплатный доступ к коммуникационной платформе VK WorkSpace, сообщили в компании. Безвозмездно использовать рабочее пространство, объединяющее почту, облачное хранилище и суперапп для бизнеса, можно будет в течение трех месяцев.

VK открыл бизнесу доступ к своей коммуникационной платформе на фоне блокировок Google Workspace

Ранее представители российских IT‑компаний сообщили, что Google в ночь на 10 августа без предупреждения стала отключать некоторые организации от корпоративных сервисов Google Workspace. Отмечалось, что с проблемой столкнулись компании, в отношении которых действуют санкции США.

По словам источников, в Google Workspace сегодня хранят почти треть всех корпоративных сведений российских компаний. При этом многие откладывали «переезд» на альтернативные сервисы в расчете, что Google предупредит о блокировках, что позволит заранее сделать резервное копирование.

В платформу VK WorkSpace входят три сервиса корпоративных коммуникаций. С помощью WorkMail можно создать для всей команды почту с единым доменом бизнеса и знакомым интерфейсом.  Облачное файловое хранилище VK WorkDisk обеспечивает безопасный обмен документами и их совместное редактирование онлайн. 

Также в VK WorkSpace есть суперапп для бизнеса VK Teams. Он предлагает мессенджер со звонками до 100 участников, приложение интегрировано с почтой, календарем и хранилищем.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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