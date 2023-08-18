VK открыл бизнесу доступ к своей коммуникационной платформе на фоне блокировок Google Workspace

Холдинг VK на фоне блокировок Google Workspace для подсанкционных российсских компаний открывает бизнесу бесплатный доступ к коммуникационной платформе VK WorkSpace, сообщили в компании. Безвозмездно использовать рабочее пространство, объединяющее почту, облачное хранилище и суперапп для бизнеса, можно будет в течение трех месяцев.
Ранее представители российских IT‑компаний сообщили, что Google в ночь на 10 августа без предупреждения стала отключать некоторые организации от корпоративных сервисов Google Workspace. Отмечалось, что с проблемой столкнулись компании, в отношении которых действуют санкции США.
По словам источников, в Google Workspace сегодня хранят почти треть всех корпоративных сведений российских компаний. При этом многие откладывали «переезд» на альтернативные сервисы в расчете, что Google предупредит о блокировках, что позволит заранее сделать резервное копирование.
В платформу VK WorkSpace входят три сервиса корпоративных коммуникаций. С помощью WorkMail можно создать для всей команды почту с единым доменом бизнеса и знакомым интерфейсом. Облачное файловое хранилище VK WorkDisk обеспечивает безопасный обмен документами и их совместное редактирование онлайн.
Также в VK WorkSpace есть суперапп для бизнеса VK Teams. Он предлагает мессенджер со звонками до 100 участников, приложение интегрировано с почтой, календарем и хранилищем.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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