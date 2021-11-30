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VK закрыла Boom и запустила «умное» приложение «VK Музыка» с доступом к медиатекам

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

VK сообщила о запуске приложения «VK Музыка» для прослушивания треков из медиатек «Одноклассники» и «ВКонтакте», радио, своих и чужих плей-листов, а также продвижения творчества начинающих музыкантов.

VK закрыла Boom и запустила «умное» приложение «VK Музыка» с доступом к медиатекам

Новый сервис пришел на смену приложению Boom и создан на его основе, сообщила пресс-служба VK. В приложении Google Play пользователи оценивали старый сервис на 3,3 балла.

В «VK Музыка» можно прослушивать композиции в режимах онлайн и оффлайн, включать радио и получать подборки от музыкальной редакции. Ноу-хау – это умный плейлист «VK mix», который подстраивается под настроение пользователя и использует подходящие подборки от других людей.

В базе «VK Музыка» уже собрано более 100 млн уникальных плейлистов, в ближайшее время сервис запустит алгоритм, который подберет плейлисты на основе совпадения вкусов. По словам директор по музыкальным сервисам VK Андрея Законова, поиск подходящих треков среди тысяч новых композиций станет удобней благодаря «экспертизе пользователей и силе алгоритмов».

приложение VK Музыка

В приложении также доступен продукт для музыкантов – «VK Студия» с анализом вкусов аудитории, возможностью монетизации и продажи билетов.

«VK Музыка» доступна без подписки с рекламой, а также без ограничений с подпиской «VK Combo» за 75 рублей в месяц на первые 3 месяца.

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Фото на обложке: Unsplash

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