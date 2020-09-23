«ВКонтакте» запустила платформу о здоровье

Соцсеть «ВКонтакте» объявила о запуске платформы , которая поможет пользователям следить за своим здоровьем. Одно из главных преимуществ площадки — социальная составляющая. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Платформа «Здоровье» поможет пользователям узнать больше о своем организме и сформировать полезные привычки. Они смогут соревноваться, делиться успехами и обсуждать трудности с друзьями. Всеми функциями можно бесплатно воспользоваться в мобильном приложении соцсети.

Пользователи смогут следить за тем, сколько они двигаются, достаточно ли пьют воды и помнят ли о приеме лекарств. Также они смогут бросить курить. На площадке они найдут информацию, как меняется организм без сигарет и сколько денег можно сэкономить, избавясь от вредной привычки. Если захотелось покурить, «Здоровье ВКонтакте» предложит юзеру написать другу и отвлечь себя разговором или снять стресс с помощью дыхательных упражнений.

«В ближайших планах — добавить функции, которые помогут следить за питанием и менструальным циклом, тренироваться в спортзалах, заниматься донорством крови», — рассказали в пресс-службе соцсети.

В компании отметили, что для каждой функции пользователь может настроить уведомления, например, что нужно принять лекарство, выпить стакан воды или помедитировать. В скором времени для просмотра графика не нужно будет заходить в сервис — время и дата будут видны во второй вкладке приложения VK.

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