VK запустила дейтинг-сервис «VK Знакомства» с поиском пары по музыкальным вкусам

VK запустила дейтинг-сервис «VK Знакомства» с платной подпиской, сообщила пресс-служба компании. Сервис позволяет выразить симпатию человеку прямо в его профиле «ВКонтакте» и искать пару по музыкальным вкусам.

Сейчас сервис доступен во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «ВКонтакте». Планируется таже запустить его в других продуктах экосистемы VK.

Базовые функции сервиса бесплатны. Также предусмотрена платная подписка, которая предоставляет доступ к расширенным функциям. Выразить свои чувства можно с помощью кнопки «Симпатия» в профиле «ВКонтакте» у понравившегося человека. Признание анонимное — имя раскроется, если получатель тоже отправит симпатию или приобретёт премиум-подписку.

Особенностью «VK Знакомств» в компании называют поиск людей с похожими музыкальными вкусами. Сервис составляет список артистов, треки которых пользователь слушает «ВКонтакте» чаще всего. Его можно отредактировать вручную. Кроме того, алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и разным интересам.

«В будущем мы планируем добавить мэтчинг по сообществам и встречам, так можно будет найти друга для похода на концерт, фестиваль или лекцию об искусстве, обсудить любимые книги или даже встретить партнёра по бизнесу», — сообщил руководитель продукта «VK Знакомства» Владимир Махов.

Сервис «VK Знакомства» создан на основе приложения Lovina, которое «ВКонтакте» в экспериментальном режиме запустила в 2019 году. «VK Знакомства» возьмут некоторые функции от Lovina и полностью заменят это приложение.

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